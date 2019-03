7. März 2019, 21:55 Uhr Klausurtagung CSU entscheidet im April über Sanders Zukunft

Die Taufkirchner CSU will erst bei einer Klausurtagung Anfang April einen Fahrplan für die Kommunalwahl festlegen. Dann wird die CSU laut der Vorsitzenden Christiane Lehners auch entscheiden, ob sie erneut mit dem parteifreien Ullrich Sander als Kandidaten in die Bürgermeisterwahl geht. Er bezwang 2014 in der Stichwahl die SPD-Kandidatin Rosemarie Weber und hat bereits Interesse an einer weiteren Amtszeit bekundet.

Lehners wurde binnen eines halben Jahres zum zweiten Mal zur Vorsitzenden der CSU in Taufkirchen gewählt. Hatte die Partei im September noch außer der Reihe einen Nachfolger für den scheidenden Rudolf Birner gesucht, so stand jetzt bei der Jahreshauptversammlung die turnusmäßige Vorstandswahl an. Bei dieser wurde Lehners, die seit Ende Oktober auch im Gemeinderat sitzt, ebenso im Amt bestätigt wie ihre Stellvertreter Hildegard Riedmaier und Michael Neumayer. Ebenfalls wiedergewählt wurden Schatzmeister Christian Kornblum und Schriftführer Jens Bodensteiner. Neu in den Reihen der Beisitzer sind Gemeinderat Paul Haberl und Brigitte Koch.