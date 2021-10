Von Udo Watter, Ismaning

Es mag heutzutage in gewissen Milieus en vogue sein, Expertenmeinungen abzutun, aber wenn ein Weltstar der Klassik wie Anne-Sophie Mutter von einer jungen Geigerin schwärmt, dann dürfte das einen flächendeckenden Eindruck hinterlassen. "Sie ist eine Musikerin, die einen eigenen Ausdruck sucht, die einen wiedererkennbaren Klang besitzt und sehr viel Klangfantasie in sich trägt, also genau das, was man natürlich unter den Solisten sucht", schwärmt Mutter von der koreanischen Violinistin Ye-Eun Choi. Außerdem attestiert sie der 1988 in Seoul geborenen Geigerin die wichtige interpretatorische Fähigkeit, ein Werk nicht nur nachzuleben, sondern vielmehr, es neu zu erleben. "Sie ist eine der ganz großen Geigentalente", schließt die viermalige Grammy-Gewinnerin aus Deutschland ihr Statement über Ye-Eun Choi auf der Homepage der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung. Gespielt haben die beiden Künstlerinnen unterschiedlicher Generation schon häufiger zusammen, zum Auftakt der "Ismaninger Schlosskonzerte" am Freitag, 8. Oktober, kommt die in München lebende Ye-Eun Choi aber mit einem anderen Partner in die Gemeinde: dem Bratschisten Vladimir Babeshko, der ebenso wie sie schon früh von Anne-Sophie Mutter entdeckt und im Rahmen ihrer Stiftung gefördert wurde.

"Trotz Corona-Einschränkungen und allen damit zusammenhängenden Herausforderungen ist es gelungen, wieder ein erstklassiges Ismaninger Schlosskonzert-Programm für die kommende Saison 2021/22 auf die Beine zu stellen", freut sich Carsten Reinberg von der örtlichen Musikschule. Ye-Eun Choi und Vladimir Babeshko zählt er als "Stipendiaten der Anne-Sophie Mutter Stiftung schon heute zu den großen Instrumentalisten".

Das Zusammenspiel des versierten Streicher-Duos wird in der Tat für seinen speziellen Klang gelobt, der sich durch "ein reiches, warmes Timbre, das sich aus einer hoch sensitiven Klanggebung und einem dynamischen Enthusiasmus zusammensetzt", auszeichne. Mittlerweile konzertieren die beiden auf der ganzen Welt und habe sich dabei sowohl als Solisten als auch als Kammermusiker eine Namen gemacht.

In Ismaning werden die beiden unter anderem Johann Sebastian Bachs 15 Duette nach den Zweistimmigen Inventionen sowie Wolfgang Amadeus Mozarts Duo in G-Dur (KV 423) und B-Dur (KV 424) spielen. Das Konzert wird freilich nicht im barocken Schlosssaal, sondern - den pandemischen Umständen geschuldet - weiterhin im Großen Saal des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle stattfinden. Derzeit gilt die 3G-Regel. Für den Besuch der Veranstaltung wird eine Anmeldung empfohlen. Diese kann über www.musikschule-ismaning.de/Veranstaltungen, per E-Mail an info@musikschule-ismaning.de oder telefonisch unter 089/37 06 35 62 00 erfolgen. Karten gibt es zum Preis von 14,ermäßigt elf Euro.

Die Ismaninger Schlosskonzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, weitere Veranstaltungen der Reihe sind für den 26. November mit dem Auftritt des Acelga Quartetts geplant und im kommenden Jahr 2022 mit Vorstellungen des Ensembles 4.1. (11. Februar), von Lionel & Demian Martin (1. April), des Efim Jourist Quartetts (20. Mai) und des Münchner Gitarrentrios am 8. Juli.