Von Udo Watter, Grünwald

"Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis" - mit diesen Worten, die auf der Leinwand durchs Weltall schweben, beginnt die vielleicht berühmteste Filmreihe der Welt und dazu hebt das heroische Star-Wars-Motiv an. Nein, das Dover Quartet und das Pavel Haas Quartet, die am kommenden Dienstag die fast weltberühmte Konzertreihe "Grünwalder Konzerte" nach anderthalb Jahren Pause wieder eröffnen, werden keine pompöse Filmmusik von John Williams spielen. Und nein, der mondäne Münchner Vorort befindet sich auch inzwischen nicht in einer anderen Galaxis, sondern noch immer am rechten Isarhochufer - wie damals im März 2020, als Cellist Eckart Runge und Pianist Jacques Ammon ein Konzert gaben, das für lange Zeit das letzte sein sollte und Runge die prägende Worte fand: "Wir dürfen uns nicht umarmen. Dafür soll uns heute die Musik umarmen."

Ein kleines bisschen fühlt es sich freilich schon so an, als habe die Veranstaltung vor knapp 20 Monate tatsächlich in einer weit entfernten Zeit statt gefunden. Sich umarmen oder Küsschen geben, wird wohl nun auch am Dienstag nicht zu den häufigsten Ritualen gehören, wenn sich im August-Everding-Saal wieder die Musikfreunde treffen. Angesichts der Maskenpflicht geht ein Bussi im Foyer eh nicht so locker von den Lippen, und auch im Saal wird diese weiter bestehen. "Wir haben uns für eine mögliche Komplettbelegung mit Maskenpflicht entschieden", sagt Grünwalds Kulturreferentin Regine Müller. Natürlich sei das nicht ideal, aber angesichts der Festbestuhlung und der damit zusammenhängenden Einschränkung an Improvisationsmöglichkeiten hätte man bei der anderen Variante - Einhalten der Abstandsregeln und keine Maske am Platz - den Saal, der normal gut 300 Zuschauer fasst, nicht mal bis zu einem Drittel füllen können. Und das wäre ob der Klasse der Interpreten, die in den nächsten Monaten dort auftreten, schon sehr bedauerlich gewesen.

Detailansicht öffnen Traditionell kommen renommierte Protagonisten der Klassik nach Grünwald - auch in dieser Saison: Das Dover Quartet wird beispielsweise am Dienstag mit dem Pavel Haas Quartet spielen. (Foto: Roy Cox)

Für das Konzert des Pavel Haas und des Dovers Quartetts, die gemeinsam das großartige Oktett in Es-Dur spielen, das Felix Mendelssohn-Bartholdy als 16-Jähriger komponierte, sind noch Karten zu haben (Beginn 20 Uhr). Neben Stücken wie der "Kreutzersonate" von Leoš Janáček steht zudem ein Oktett der 1975 geborenen Slowakin Lubica Čekovská auf dem Programm. "Es wird interessant sein, zwei Streichquartette vereint zu sehen und auch einen direkten Vergleich zu haben", so Müller. Sie freut sich sehr auf Mendelssohns Oktett. "Es ergreift einen. Und unser Saal ist wie geschaffen dafür. Mit acht Streichern ergibt das einen tollen Sound."

Auch Klaviertrios wie das von Schubert in Es-Dur und Schostakowitsch in e-Moll erklingen im intimen Ambiente des August-Everding-Saals mit seiner exzellenten Akustik für Kammermusikalisches traditionell besonders gut. Die beiden Werke stehen auf dem Programm, welches das Busch-Trio, ausgezeichnet mit dem wichtigsten Musikpreis der Niederlande, dem "Kersjesprijs", am 21. Oktober aufführen werden. "Sie haben eine frischen, charmanten Zugriff", urteilt Müller. Der Vorverkauf für dieses Konzert beginnt am 7. Oktober, mittlerweile kann man Tickets für die Grünwalder Konzerte auch über Reservix bestellen. Die Umstellung auf ein moderneres Ticketing-System - ein Abo gibt es aus verständlichen Gründen in dieser Spielzeit nicht - ist neu und war aus Sichts Müllers lange fällig. Sie gestaltete sich freilich nicht ganz unkompliziert, auch weil es eine Besonderheit gibt: Grünwalder Bürger, die inzwischen auch eine neue Vorverkaufsstelle nutzen können (Kiosk Urban) dürfen jeweils einen Tag früher als alle anderen auf die Karten zugreifen - eine kleine, entscheidende Bevorzugung, welche dem politischen Willen in der Gemeinde geschuldet ist.

Detailansicht öffnen Hyung-ki Joo. (Foto: Julia Wesely)

Gerade für das Konzert am 19. November dürfte es einen enormen Run auf die Tickets geben: Die Geigerin Julia Fischer, die an diesem Tag mit der Pianistin Yulianna Avdeeva auftritt, gehört zu den größten deutschen Klassik-Stars und ist eine international gefeierte Künstlerin. Geboren 1983 in München, kennt sie den Saal in Grünwald zwar von früheren Konzerten und aktuellen Tonaufnahmen, normal spielte sie aber inzwischen auf größeren Konzertbühnen. Jetzt gastiert sie wieder mal im Münchner Süden. "Wir haben die Chance gehabt und natürlich zugeschlagen" freut sich Müller. Julia Fischer, die in die CD-Edition "Jahrhundert-Geiger" der Süddeutschen Zeitung aufgenommen wurde, hat als Partnerin Yulianna Avdeeva, die 2010 den Internationalen Chopin Wettbewerb gewann, als erste Frau seit Martha Argerich 1965. Die beiden herausragenden Künstlerinnen werden an diesem Abend Ravels "Tzigane" für Violine und Klavier spielen sowie Mozarts Sonate für Violine und Klavier in Es-Dur und anderes. Der Vorverkauf beginnt am 3. November.

Besondere Protagonisten der Klassik-Szene werden auch das letzte Konzert der Reihe in diesem Jahr gestalten. Am 14. Dezember kommen mit dem Geiger Pierre Colombet und dem Cellisten Raphaël Merlin zwei Mitglieder des gefeierten Quatuor Ébène, die auf Hyung-ki Joo, den britisch-koreanischen Pianisten, Komponisten und Mitglied des Comedy-Musik-Duos Igudesman & Joo treffen. "Grandios, darauf freue ich mich besonders", sagt Müller. Das ungewöhnliche Trio interpretiert Werke von Debussy, Brahms und Ravel, und man kann davon ausgehen, dass auch ihre Musik die Anwesenden umarmt. Alles hat seine Zeit.

Detailansicht öffnen Julia Fischer. (Foto: Uwe Arens)

Tickets gibt es über www.gemeinde-gruenwald.de/kultur, im Kiosk Urban (Auf der Eierwiese 1) oder die Reservix-Ticket-Hotline 01806/700 733.