6. Juni 2019, 21:50 Uhr KJR Volkstheater meets Schwaneck

Kreisjugendring bietet Workshop für angehende Schauspieler an

Ob die ganze Welt nur eine Bühne ist und alle Frauen und Männer bloße Spieler, die auftreten und wieder abgehen? Man mag William Shakespeare, der dies im Stück "Wie es euch gefällt" behaupten lässt, nicht unbedingt widersprechen, zumal die (Eigen-)Inszenierung ja immer absurdere Formen annimmt. Und dann gibt es ja auch die sozusagen umgekehrte Metapher vom Theater als "den Brettern die, die Welt bedeuten". Wer die Schauspielerei als Leidenschaft so ernst nimmt, dass sie zur professionellen Passion werden könnte - für den geht es quasi auch immer um die berühmteste Frage einer anderen Shakespeare'schen Figur: "Sein oder nicht sein" (Hamlet, 3. Aufzug, 1. Szene). Anders formuliert: Ist der Beruf der Schauspielers oder des Schauspielers wirklich etwas für mich?

"Wir geben Antworten", erklärt Eva-Maria Greimel vom Kreisjugendring München-Land. Der KJR bietet im Rahmen der Kooperation "Volkstheater meets Burg Schwaneck" einen Workshop am 14. Juli an. Außerdem wird es ein Gastspiel des Backstage-Klubs des Volkstheaters München geben. Der Theater-Workshop, für den man sich unter kontakt@burgundbuehne.de. anmelden kann, richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren, die sich für Schauspiel interessieren, die tiefer in die Geheimnisse der Dramaturgie eintauchen und die verblüffenden Effekte von Sprecherziehung erfahren wollen. "Die Jugendlichen kommen voll auf ihre Kosten. Wer großes Interesse für Theater und Schauspiel hat und sein Talent fördern oder was Neues dazu lernen möchte, ist hier genau richtig", so Greimel. Zwei erfahrenen Akteure lassen die Teilnehmer von ihrem Erfahrungsschatz profitieren. In der Geschichte der KJR-Reihe "Burg & Bühne", die regelmäßig auf der Burg Schwaneck in Pullach statt findet, gibt es diese Kooperation mit dem Volkstheater München erstmalig. Der Kostenbeitrag für den Workshop beläuft sich auf 15 Euro.

Zum Abschluss des aufregenden Tages wird das jugendliche Ensemble des Backstage-Klubs des Volkstheaters ein Gastspiel geben. Von 18 Uhr an führen die Mitglieder im großen Rittersaal der Burg Schwaneck das Stück "Blume von Tsingtao" von Wolfgang Herrndorf auf.

Zum Theater-Workshop, Beginn 14 Uhr, kann man sich anmelden per Mail: kontakt@burgundbuehne.de. Mehr Informationen gibt es unter www.burgundbuehne.de.