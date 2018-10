28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Kirchheim Zwei Kollegen im Promillebereich

Ein 32-Jähriger alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Kirchheim einen geparkten Pkw angefahren und dann noch einen hilfsbereiten Kollegen in Schwierigkeiten gebracht. Der Mann aus dem Landkreis München fuhr gegen 0.35 Uhr auf dem Heimstettener Moosweg und geriet auf Höhe der Kreuzung Am Sportpark zu weit auf die linke Fahrbahnseite, wo er dann mit seinem Auto gegen den geparkten Wagen prallte. Als eine Polizeistreife zum Unfallort kam, versuchte er gerade mit einem herbeigerufenen Kollegen den Unfallwagen mit einem Transporter abzuschleppen. Doch die Beamten stellten bei beiden deutlichen Alkoholgeruch im Atem fest. Ein Test ergab beim Unfallverursacher einen Wert von knapp 0,8 Promille und beim Kollegen von knapp 2,2 Promille. Beide Männer erwartet laut Polizeibericht ein Strafverfahren. Der angefahrene, geparkte Wagen musste schwer beschädigt in die Verwahrstelle der Polizei geschleppt werden.