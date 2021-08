Das Kirchheimer Jugendzentrum (Juz) kämpft immer noch mit den Nachwehen der coronabedingten Schließung. Erst seit einigen Wochen darf Leiter Alexander Tielker die Kinder und Jugendlichen allmählich wieder ins JUZ lassen. "Das Hauptprojekt ist momentan, die Leute wieder reinzukriegen und den offenen Betrieb hochzufahren", sagte er jüngst im Hauptausschuss des Gemeinderats. Die vergangenen Monate hätten sein Team vor große Herausforderungen gestellt, berichtete Leiter Alexander Tielker j, immerhin habe man die Kinder und Jugendlichen gerade im Lockdown nicht allein lassen wollen. Vieles sei daher online abgelaufen - "aber nicht so, dass sie einfach nur vor dem Computer sitzen, sondern dass sie rausgehen und aktiv werden". Im vergangenen Sommer habe man beispielsweise eine Rallye organisiert, bei der die Teilnehmer an verschiedenen Stationen in Kirchheim Rätsel lösen mussten. Auch praktische Unterstützung hat das JUZ laut Tielker angeboten, etwa beim Homeschooling: Wer zuhause nicht das nötige Equipment zur Verfügung hatte, habe in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums lernen können. "Wir haben immer wieder Lücken gesucht, die wir nutzen konnten", sagt Tielker. Im Ferienprogramm soll es nun wieder mehr analoge Aktionen geben. So werde beispielsweise der Aktivspielplatz, der im vergangenen Sommer ausfallen musste, heuer mit 60 Teilnehmern stattfinden können.