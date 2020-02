Zum Thema "Lebensqualität - wohnen und arbeiten im Landkreis" spricht die Grünen-Landtagsabgeordnete Claudia Köhler bei einem Frühschoppen ihrer Partei in Kirchheim. Bei der Veranstaltung am Samstag, 15. Februar, in der Gaststätte "Zum Kelten" am Sportpark in Heimstetten werden sich auch die Gemeinderatskandidaten der Grünen vorstellen. Ebenfalls anwesend ist Gemeinderat Rüdiger Zwarg, der in Kirchheim als Bürgermeisterkandidat antritt. Beginn der Veranstaltung ist 11 Uhr.

