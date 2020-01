Bereits zum dritten Mal ist ein 40-Jähriger aus dem östlichen Landkreis München bei einer Fahrt unter Drogeneinfluss erwischt worden. Nach Polizeiangaben geriet der Mann am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in Kirchheim in eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln befand. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Marihuana. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet. Der 40-Jährige war nach Angaben der Polizei in den vergangenen vier Wochen bereits in zwei weiteren Verkehrskontrollen wegen Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss aufgefallen und angezeigt worden.