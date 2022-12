Wasserschäden am neuen Gymnasium

Auf der Baustelle des neuen Kirchheimer Gymnasiums ist es über Weihnachten zu mehreren Wasserschäden gekommen. Wie die örtliche Freiwillige Feuerwehr mitteilt, trat zunächst am 22. Dezember Wasser durch die schmelzenden Schneemassen in den Rohbau ein. Bei diesem Einsatz stellten die Feuerwehrleute auch gleich noch einen Bauzaun wieder auf, den der Wind umgeworfen hatte. An den beiden Weihnachtsfeiertagen alarmierten Passanten die Einsatzkräfte erneut: Grund war diesmal ein unkontrollierter Wasseraustritt, der laut Feuerwehr schließlich nur durch ein Absperren der Hauptwasserleitung gestoppt werden konnte. Die Ursache für den Wasseraustritt und die Höhe des Schadens konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Seit rund eineinhalb Jahren laufen die Bauarbeiten für das neue Gymnasium, das Platz für gut 1300 Schüler bieten und im kommenden Herbst das alte ersetzen soll. Ob die Wasserschäden den Zeitplan beeinträchtigen, ist nicht bekannt. Der Schulbau ist Teil des Infrastrukturprojekts Kirchheim 2030, mit dem die beiden bislang durch Felder getrennten Gemeindeteile Kirchheim und Heimstetten verbunden werden sollen. Neben dem Gymnasium entstehen auch Wohnungen, ein neues Rathaus mit Bürgersaal sowie ein Ortspark, der mit der Landesgartenschau 2024 eingeweiht wird.