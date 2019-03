15. März 2019, 22:01 Uhr Kirchheim Wandern im Mühlviertel

Der Kirchheimer SC veranstaltet im Mai Wandertage im österreichischen Mühlviertel. Das hügelige Mühlviertel ist reich an Naturschönheiten, ruhigen Plätzen, alten Bauten, interessanten Menschen, Kultur, Kunst und Tradition, heißt es in der Ankündigung. Die Wanderungen ziehen sich über Höhen zwischen 450 und 900 Meter. Sie sind stets mit Kultur verbunden wie etwa einem Ausflug ins Färbereimuseum. Die Anfahrt erfolgt mit Kleinbussen. Wer vom 5. bis 9. Mai mitfahren möchte, kann sich bei Hans Binder noch bis zum 28. März anmelden, Telefon 089/903 78 55 oder per E-Mail hans.binder@t-online.de.