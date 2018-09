30. September 2018, 22:02 Uhr Kirchheim Wahl des Kirchenvorstands

Am 21. Oktober findet die Kirchenvorstandswahl statt. Von 10 bis 15 Uhr können Gläubige, abgesehen von der Gottesdienstzeit, im Klubraum der evangelisch-lutherischen Cantate-Kirche an der Martin-Luther-Straße 7 in Kirchheim wählen. Im aktuellen Gemeindebrief und unter www.cantate-kirche.de stellen sich alle Kandidaten vor, in der Gemeindeversammlung nach dem Go2-Gottesdienst am Sonntag, 7. Oktober, sind die Bewerber persönlich anwesend. Die Wahlbenachrichtigungen kommen per Post; bis Dienstag, 2. Oktober, können sich Wähler zu den üblichen Bürozeiten vergewissern, ob sie im Kirchheimer Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen sind.