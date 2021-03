Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Die Freiflächen der Grund- und Mittelschule in Kirchheim sollen umgebaut werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Kirchheimer Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Die Planungen, nach denen die Flächen umgestaltet werden sollen, stammen von dem Landschaftsarchitektenbüro Sinai aus Berlin, das auch den Entwurf für die Landesgartenschau 2024 in Kirchheim entwickelte. Im Fokus stand dabei nach Aussage der Rathausverwaltung die Entsiegelung: Die Planungen sehen neben neuen Spielflächen für die Schüler auch eine intensive Bepflanzung vor.

Laut Gemeinde soll der Umbau noch vor Beginn der Landesgartenschau abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten betragen der Rathausverwaltung zufolge inklusive Risikoreserve und Baupreissteigerung gut zwei Millionen Euro zuzüglich Planungskosten. Es seien jedoch noch Einsparoptionen vorhanden, über die der Hauptausschuss zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden könne. Derzeit befinde sich die Gemeinde in Kontakt mit der Regierung von Oberbayern, um zu klären, ob der Umbau gefördert werden kann.

In der Sitzung des Bauausschusses lobten die Kommunalpolitiker den Entwurf des Büros. Als "wunderschön" bezeichnete Christian Zenner (Grüne) die Planungsskizzen. "Das könnte mit Sicherheit ein Blickfang werden", schloss sich Petra Mayr (CSU) an. Beide äußerten jedoch auch Bedenken im Hinblick auf die Kosten für den Umbau. Beate Neubauer (CSU) merkte an, dass die Modernisierung der Freiflächen die Summe wert sei: Sie selbst sei als Kind in die Grundschule an der Heimstettener Straße gegangen, die Außenanlagen hätten sich seit ihrer Schulzeit kaum verändert: "Das wird eine Investition, von der wir auch länger noch etwas haben", sagte sie.

Zudem sprachen sich die Kommunalpolitiker dafür aus, das ehemalige Hausmeisterhaus an der Grund- und Mittelschule abreißen zu lassen. Aktuell befinden sich zwei Wohnungen in dem Haus, eine davon steht leer. Da die Gemeinde aufgrund des Zuzugs durch das Ortsentwicklungsprojekt Kirchheim 2030 mit steigenden Schülerzahlen rechnet, wird aus Sicht der Rathausverwaltung künftig eine Erweiterung der Schule nötig - das ehemalige Hausmeisterhaus liegt auf der Fläche, die hierfür vorgesehen ist. Der Abriss sei daher unvermeidlich.