9. September 2018, 22:03 Uhr Kirchheim Vorfahrt missachtet

Weil sie ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug übersehen hat, ist eine 66-Jährige mit einem Auto an der Kreuzung Weißenfelder Straße / M 1 zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17 Uhr. Die Frau aus dem nördlichen Landkreis war auf der Weißenfelder Straße in nordwestlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Kreisstraße kam von rechts ein 52 Jahre alter Münchner mit seinem Pkw, der Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde das Fahrzeug des Münchners gegen einen dritten, wartenden Pkw im Kreuzungsbereich geschleudert, der von einer 65-Jährigen aus dem östlichen Landkreis gefahren wurde. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Münchner wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden beide in ein Krankenhaus gefahren. An ihren Autos entstand Totalschaden. Das stehende Fahrzeug wurde dagegen nur leicht beschädigt.