Volltrunkener Autofahrer am Heimstettener See

Ausflüge an die Seen im Landkreis sind wegen der Ausgangsbeschränkungen derzeit verboten. Das gilt umso mehr, wenn man betrunken mit dem Auto dorthin fährt, wie dies ein 40-Jähriger am Samstag getan hat. Der Mann aus dem Landkreis fiel der Polizei auf dem Parkplatz des Heimstettener Sees auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er kaum noch stehen konnte. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,8 Promille Alkohol im Blut. Der Mann wurde angezeigt und musste sofort den Autoschlüssel und den Führerschein abgeben.