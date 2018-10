18. Oktober 2018, 22:13 Uhr Kirchheim VHS stellt sich vor

Vor 45 Jahren hat die Volkshochschule im Osten des Landkreises zum ersten Mal ihre Türen geöffnet. Seither können sich Interessierte in Feldkirchen, Aschheim und Kirchheim in Geschichte fortbilden, eine neue Sprache lernen oder Sportkurse besuchen - und das nun auch in Heimstetten. Dort hat die VHS neue Räume in der Benzstraße 1b bezogen, die sie am Samstag, 20. Oktober, von 11 Uhr an bei einem Tag der offenen Tür präsentiert. Es bietet sich Gelegenheit zum Informieren, Ausprobieren und Zuschauen, zudem lädt die VHS zum Imbiss.