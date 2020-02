Unternehmer nehmen ja gerne die Politik ins Gebet. Oft ist dann von "Rahmenbedingungen" die Rede, "Bürokratieabbau" gehört zu den Forderungen, die Wirtschaftsvertreter mantraartig wiederholen, "mehr Geschwindigkeit bei Entscheidungsfindungsprozessen" steht auf deren Wunschliste meist ganz oben. Auch Christoph Leicher gehört zu jenen Vertretern, die einerseits den Schulterschluss mit der Politik suchen, anderseits aber auch gerne den Finger in die Wunde legen. Auch in jene der eigenen Zunft.

Eigentlich will der Kirchheimer Unternehmer und Chef des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) für den Landkreis, der mit seiner mittelständischen Firma global Geschäfte macht, an diesem Donnerstagvormittag in seinem Unternehmenssitz den Blick auf die Kommunalwahl am 15. März richten. Doch ein Moment für schonungslose Selbstkritik muss sein: Betriebliche Ausbildung, vor allem die duale Ausbildung, sei unendlich wichtig, sagt Leicher. "Aber die Anzahl der Ausbildungsbetriebe auch im Landkreis München nimmt nicht wirklich zu", kritisiert Leicher. "Eigentlich ist die Beteiligung jämmerlich. Manche Chefs denken sich, ich hole lieber einen fertig Ausgebildeten, aber dann finde ich ihn nicht."

Und schon ist Leicher drin im ersten Thema, das Wirtschaft und Politik gleichermaßen beschäftigt - und nicht mehr Symptom als Ursache der drängenden Probleme in einer der reichsten Regionen der Republik ist: der Fachkräftemangel.

Leicher hat fünf Themenfelder ausgemacht, die aus Sicht der IHK enorme Bedeutung bei der Kommunalwahl besitzen: Mobilität und Infrastruktur, Flächen für Gewerbe und Wohnen, natürlich Bürokratieabbau, digitale Infrastruktur sowie die Energieversorgung und der Klimawandel. Jene Themen, die auch die Landratskandidaten und die Parteien umtreiben, die sich um Mandate im Kreistag bemühen.

Vor wenigen Tagen, sagt Leicher, sei er geschäftlich in Bosnien gewesen, gemeinhin kein Land, das für seine herausragende digitale Infrastruktur bekannt ist. "Das Netz war etwas schlechter als bei uns", erzählt der IHK-Chef für den Landkreis. "Aber das kann ja nicht unser Maßstab sein. Wir müssen uns doch an denen orientieren, die viel weiter sind als wir." Die Zukunft könne dabei schlichtweg nur "Glasfaser" heißen. "Ich weiß, dass der Landkreis das nicht alleine lösen kann. Aber die Kommunalpolitik muss wie in anderen Feldern einfach noch mehr Druck machen und Gas geben", sagt der Unternehmer.

Etwa auch bei der Infrastruktur. Dass neue Straßen gebaut werden müssen, um den Verkehr am Fließen zu halten, steht für Leicher ebenso außer Frage wie die Notwendigkeit des Ringschlusses der A 99 im Süden des Landkreises. Und auch die Ausweisung weiterer Flächen für Wohnraum und Gewerbe sei dringend notwendig, etwa die Reaktivierung brachliegender innerörtlicher Flächen oder leerstehender Immobilien. Zudem müsse ein regionales Flächenmanagement eingeführt werden: "Ich wünsche mir ohnehin, dass Kommunen, der Landkreis und auch die Landeshauptstadt mehr miteinander sprechen und kooperieren. Einer alleine kann die Probleme nicht lösen."

Bei all den Forderungen steht Leicher hinter dem Ziel der Klimaneutralität im Landkreis. Emissionen müssten gesenkt und erneuerbare Energien ausgebaut werden - die Windkraft, die Geothermie, wenn es nach Leicher geht, auch die Wasserkraft an der Isar. Dass all das Geld kosten wird - vor allem die Kommunen - ist dem IHK-Chef klar, von Gewerbesteuererhöhungen aber hält er nichts. Wenn die Infrastruktur passe, kämen auch neue Betriebe, sagt Leicher. "Da muss unser Augenmerk darauf liegen. Und das der Kommunalpolitik."