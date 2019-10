30 Jahre nach dem Fall der Mauer besiegeln die Gemeinde Kirchheim und die Gemeinde Moritzburg in Sachsen ihre freundschaftliche Verbindung feierlich mit einem kommunalen Partnerschaftsvertrag. Symbolisch wurde zum Tag der Deutschen Einheit in Kirchheim ein Baum gepflanzt, auf der Wiese zwischen Ludwig- und Hauptstraße, vor dem Haus für Kinder, das im November eröffnet wird. Frank Schreier, Gemeinderat von Moritzburg und Ortsvorsteher des Gemeindeteils Boxdorf, hatte dazu den von Bürgermeister Jörg Hänisch unterzeichneten Vertrag mitgebracht, welcher in einem feierlichen Rahmen von Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) gegengezeichnet wurde. Darin bekunden die Unterzeichner ihren Willen, das erfolgreiche Zusammenwirken in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung fortzusetzen und die entstandenen Freundschaften weiterhin zum Wohle der beiden Kommunen und deren Bürgerinnen und Bürger zu pflegen.

"Das Projekt der Wiedervereinigung ist noch lange nicht überall abgeschlossen, wir wollen unseren Teil zum Zusammenwachsen von Ost und West beitragen", sagte Kirchheims Bürgermeister Böltl bei der Unterzeichnung. Zu den Sachsen bestand bislang keine offizielle Partnerschaft, wie Kirchheim sie seit 1998 zu Caramanico in Italien und seit 2006 zu Páty in Ungarn unterhält, sondern nur eine sogenannte kommunale Freundschaft. Nach der Wiedervereinigung entstanden einige solcher Verbindungen. Viele Kommunen der ehemaligen DDR taten sich nach 40 Jahren Sozialismus schwer, eine Verwaltung aufzubauen. Auch die damals noch eigenständige Gemeinde Boxdorf hatte bereits früh nach der Wiedervereinigung Kontakt zu Kirchheim geknüpft. So wurde Boxdorf von Kirchheim beim Aufbau einer kommunalen Verwaltungs- und Ortsstruktur sowie der Vorbereitung von Kommunalwahlen unterstützt. Im Zuge einer Gebietsreform in Sachsen wurde Boxdorf zunächst Teil der Gemeinde Reichenberg, bevor es 1999 an Moritzburg angegliedert wurde.