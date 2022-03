Eine 56-Jährige hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad am Freitag in Kirchheim schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau aus dem Landkreis war gegen 12.45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und wollte auf den Gehweg wechseln, dabei verlor sie die Kontrolle und stürzte kopfüber auf den Asphalt. Sie war ohne Helm unterwegs und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Der Notarzt versorgte die Frau vor Ort, sie wurde aber im Anschluss zur stationären Behandlungen in ein Klinikum gebracht. Die Verkehrspolizei ermittelt.