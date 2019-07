10. Juli 2019, 15:47 Uhr Kirchheim Kunden verfolgen Tankstellen-Räuber

Ein Maskierter zieht an der Kasse einer Tankstelle in Kirchheim eine Pistole. Zeugen des Vorfalls schlagen ihn in die Flucht. Wenig später nimmt die Polizei den mutmaßlichen Täter fest.

Von Sabine Wejsada, Kirchheim

Nicht weit gekommen ist ein 25-Jähriger, der am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr eine Tankstelle in Kirchheim überfallen hat. Nach Polizeiangaben betrat der mit Schal und Kapuze maskierte Mann die Tankstelle und ging zielstrebig zum Kassenbereich.

Dort bedrohte er die Kassenkraft mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Kunden wurden auf den Überfall aufmerksam und eilten der Kassenkraft zu Hilfe. Deswegen flüchtete der Täter ohne Beute aus der Tankstelle in Richtung der Florianstraße. Einige Kunden nahmen noch die Verfolgung auf, verloren den Mann allerdings schnell aus den Augen. Die unterdessen alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen bereits eine halbe Stunde später festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen; der 25-Jährige wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Ob der Festgenommene auch für den Überfall auf einen Kirchheimer Schreibwarenladen am 2. Juli verantwortlich sein könnte, ist unklar. Mehr, als dass ein möglicher Zusammenhang geprüft werde, wollte die Polizei derzeit dazu nicht sagen.

Zwei Polizisten verunglücken auf dem Weg zum Tatort

Bei dem Einsatz am Dienstagabend in Kirchheim waren auch ein Hubschrauber und Beamte der Einsatzhundertschaft aus München dabei. Zwei von diesen verunglückten bei der Anfahrt. Der Streifenwagen, in dem ein 22-jähriger und ein 32-jähriger Polizeibeamter saßen, fuhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Maximilianstraße stadtauswärts und wollte die Kreuzung zur Sternstraße geradeaus passieren.

Da die Ampel dort Rot zeigte, verringerte der Fahrer das Tempo und tastete sich langsam in den Kreuzungsbereich hinein. Während alle aus der Sternstraße kommenden Autos das Polizeifahrzeug rechtzeitig wahrnahmen und bremsten, übersah eine 52-Jährige aus der Oberpfalz den Streifenwagen und prallte mit ihrem Wagen ungebremst in dessen Front. Die zwei Beamten und die Frau wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.