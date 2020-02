"Uber traut sich aufs Land" - so und so ähnlich lauteten die Schlagzeilen, als das US-amerikanische Unternehmen vor drei Monaten bekannt gab, in Kirchheim ein Modellprojekt zu starten: Per App kann man seitdem zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens Fahrten für 15 Euro von der Münchener Innenstadt nach Kirchheim buchen, tagsüber können sich Passagiere für fünf Euro innerhalb der Gemeinde sowie in die Nachbarorte Aschheim, Feldkirchen, Poing und Pliening bringen lassen. Am Montag nun gab das Unternehmen bei einer Pressekonferenz in Kirchheim bekannt, dass dieses Experiment geglückt sei. Für mindestens sechs weitere Monate will der Fahrdienstleister sein Angebot verlängern - und in dieser Zeit möglicherweise sogar ausweiten.

Etwa 3000 Fahrten buchten Nutzer laut Uber seit November. Zweidrittel davon gingen nach München oder von München nach Kirchheim, vor allem am Wochenende und nach Mitternacht, wenn der öffentliche Nahverkehr nicht mehr regelmäßig fährt. Das andere Drittel waren Fahrten zu Haltestellen des Nahverkehrs oder zwischen den Gemeinden. Besonders häufig nutzen Fahrgäste die App laut Uber morgens auf dem Weg zur Arbeit oder im Feierabendverkehr. Weil Uber Pauschalpreise anbietet, die in Kirchheim oftmals bloß halb so viel wie eine Taxifahrt kosten, fürchteten örtliche Taxiunternehmer wie Christian Baumann im November die Konkurrenz. Baumann warnte, das Angebot könne Arbeitsstellen in seinem Betrieb kosten. Inzwischen sieht er die Sache gelassener. Seine Auftragslage habe sich kaum verändert. Baumann führt das darauf zurück, dass ihn hauptsächlich Ältere und Geschäftsleute buchten, Menschen, die entweder kein Smartphone besitzen oder bei denen es möglichst schnell gehen müsse. Denn im Gegensatz zu einem Taxi kann Uber nicht telefonisch gerufen werden - und auch nicht per Handzeichen am Straßenrand.

"Wir bedienen eine andere Zielgruppe als Taxifahrer", sagt auch Uber-Pressesprecher Tobias Fröhlich. Digitalaffine Leute, die es gewohnt seien, in ihrem Alltag Apps zu benutzen, und für die besonders der Preis entscheidend sei. In den nächsten Monaten will das Unternehmen deshalb daran arbeiten, den Service für ältere Menschen ohne Smartphone zu verbessern. Wie genau das geschehen könnte, sei noch nicht klar, so Fröhlich. Eine weitere Überlegung sei, das Gebiet zu vergrößern und lokale Taxiunternehmen einzubeziehen. "Der Kirchheimer Bürgermeister schlug vor, mit Taxiunternehmern einen runden Tisch zu veranstalten." In Berlin etwa können Fahrgäste über die Uber-App auch Taxis buchen, in Kirchheim ist das bislang nicht möglich. "Ich habe bisher weder einen Brief noch einen Anruf bekommen", sagt Taxi-Unternehmer Baumann.