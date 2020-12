Das US-amerikanische Fahrgastunternehmen Uber verlängert sein Pilotprojekt in Kirchheim auf unbestimmte Zeit. Nach Darstellung des Technologieunternehmens wurden seit dem Start des Pilotprojekts vor einem Jahr etwa 10 000 Fahrten per App vermittelt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie habe man die Vermittlung individueller Fahrten aufrechterhalten, teilt die Firma mit. Um die stetige Nachfrage in Kirchheim und Umgebung auch weiterhin bedienen zu können, will der Dienstleister seine verfügbaren Optionen langfristig anbieten. Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) zeigt sich erfreut: Individuelle Mobilität bleibe parallel zu einem starken öffentlichen Nahverkehr ein wichtiger Baustein in der Infrastruktur. Laut Uber nutzen die Einwohner Kirchheims und der umliegenden Gemeinden vor allem gerne den Heimbringer-Service zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens. Auch der Zubringer-Service innerhalb der Ortschaften zum Fixpreis von fünf Euro werde gerne angenommen.