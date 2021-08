Kirchheim entwickelt sich, das ist für jeden, der aktuell durch den Ort spaziert, deutlich sichtbar. Einer Kraterlandschaft gleiche die Gemeinde momentan, scherzte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) einmal angesichts der zahlreichen Baustellen, die für das Infrastrukturprojekt Kirchheim 2030 nötig sind. Auf einer davon haben erst kürzlich die Arbeiten begonnen: Ende vergangener Woche erfolgte der symbolische Spatenstich für das Rathaus in der neuen Ortsmitte.

Dass es den Neubau braucht, zeichnet sich bereits seit Jahrzehnten ab: Bereits in den Siebzigerjahren wurden aus Platzmangel Abteilungen aus dem Gebäude an der Münchner Straße ausgelagert. Heute ist die Gemeindeverwaltung auf insgesamt sechs Standorte in den beiden Ortsteilen Kirchheim und Heimstetten verteilt - effizient ist das nicht, für die Bürger sind Erledigungen oft nicht bequem an einem Ort möglich. "Mit dem Neubau können wir alles endlich unter einem Dach zusammenführen", sagt Bürgermeister Böltl.

In etwa zweieinhalb Jahren sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, aktuell ist geplant, das neue Rathaus im Herbst 2023 in Betrieb zu nehmen. Circa 40 Millionen Euro soll der Bau kosten, in der Summe sind allerdings auch die Kosten für die Errichtung eines Bürgersaals enthalten, der gleichzeitig neben dem Rathaus entsteht.

Viel Glas und Holz wird die Fassade der zwei Gebäudeflügel prägen, die sich nach Norden und Süden ausbreiten. Neben einem modernen Sitzungssaal für den Gemeinderat und die Ausschüsse wird im Gebäude auch ein Trauzimmer mit Blick auf die Alpen und auf den neuen Ortspark untergebracht sein.