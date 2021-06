Die Abteilung Ski-und Bergsport des Kirchheimer SC bietet von sofort an wieder Training und Abnahme für das Sportabzeichen an, das sechs- bis 90-jährigen Teilnehmer erreichen wollen. In den Sparten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination kann man zwischen mehreren Disziplinen wählen. Weil die Zahl der Sportabzeichen-Teilnehmer erfreulich angestiegen sei, wolle man die Abnahme corona-konform in zwei Gruppen vornehmen, teilt der Verein mit. Die über 50-Jährigen haben das erste Treffen bereits hinter sich und kommen das nächste Mal am Mittwoch, 23. Juni, 18.30 Uhr, beim Kirchheimer SC an der Florianstraße 24, zusammen; Kinder und Jugendliche sowie alle bis 50 starten am Donnerstag, 17. Juni, 18.30 Uhr, ehe es am 1. Juli für sie weitergeht. Laut Verein sollen die Trainingsstunden bis auf Weiteres im wöchentlichen Wechsel stattfinden.