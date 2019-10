Was man beim Verfassen eines Testaments beachten muss, erklärt der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Peter Paul Gantzer am Mittwoch, 16. Oktober, in Kirchheim. Gantzer arbeitet seit mehr als 40 Jahren in München als Notar. Von 19 Uhr an schildert er in der Gaststätte "Zum Kelten" beim Heimstettener Sportplatz, was bei Vermächtnissen, Pflichtteilen und Erbschaftssteuern zu beachten ist. Die Kirchheimer SPD organisiert die Veranstaltung.