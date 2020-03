Es ist ein Projekt zur Unterstützung von Frauen in Afrika: Beim Tanzen mit Eleanor Hagen aus Kamerun und Eva Walter werden Tanzrichtungen aus dem Orient, Spanien und Hawaii präsentiert. Der Workshop findet am Samstag, 14. März, von 14 bis 17 Uhr im Tanzmomente-Studio statt. Der Reinerlös geht an den Verein "Awe". Anmeldung bis zum 11. März per E- Mail an tanzmomente@t-online.de oder Telefon 08 9/903 87 35.