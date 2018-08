5. August 2018, 22:03 Uhr Kirchheim Streit eskaliert im Garten

Führerschein weg und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs - das ist die Bilanz eines Streits zweier Männer am Samstagnachmittag im Kirchheimer Ortsteil Heimstetten. Ein 53-Jähriger und ein 81-Jähriger gerieten in ihren Autos wegen der Fahrweise des jeweils anderen aneinander. Daraufhin fuhr der Jüngere dem Älteren bis zu dessen Wohnsitz an der Ecke Zugspitz-/Gruber Straße nach und folgte ihm auf sein Grundstück. Dort schlug der 81-jährige Mann dem anderen mit einer Gartenharke gegen den Oberarm, allerdings ohne ihn sichtbar zu verletzen. Der Streit gipfelte schließlich in einem Polizeieinsatz, an dessen Ende beim Älteren ein Alkoholtest einen Wert von 1,1 Promille ergab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ungestraft kommt auch der Jüngere nicht davon: Er muss sich laut Polizeibericht wegen Nötigung im Straßenverkehr und Hausfriedensbruchs verantworten.