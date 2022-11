Viele Menschen denken in Zeiten steigender Energiepreise darüber nach, mit einer eigenen Solaranlage unabhängiger zu werden. Doch an die Umsetzung wagen sich nicht alle, zu groß erscheinen die Hürden. Der Ratlosigkeit möchte nun der Stammtisch Energiewende Kirchheim entgegentreten. Für Mittwoch, 19. November, organisiert die Initiative einen Erfahrungsaustausch. Von 19 Uhr an können sich Interessierte im Gemeindesaal der Cantate-Kirche über Solarstrom, Photovoltaik und Balkonkraftwerke informieren. Den Einstieg in die komplexe Thematik soll ein Fachvortrag von Anna Neumeier von der Energieagentur Ebersberg erleichtern. Zudem wird Andreas Dathe von der Bürgerenergiegenossenschaft München von den bereits realisierten Anlagen in Kirchheim berichten.