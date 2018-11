13. November 2018, 21:46 Uhr Kirchheim Sportangebot für Jugendliche

Seit Neustem bietet das Kirchheimer Streetwork-Team gemeinsam mit den Basketballern des SV Heimstetten für Jungen und Mädchen zwischen 14 und 23 Jahren Nightball an. Samstags von 21 bis 23 Uhr spielen die Jugendlichen gemeinsam in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Basketball. Es gibt dabei auch die Möglichkeit, andere Sportarten auszuprobieren, zum Beispiel Tanz oder Yoga. Wer nicht mitspielen will, sondern nur mit Freunden quatschen, ist ebenfalls willkommen. Das Angebot ist kostenlos und findet das nächste Mal am Samstag, 17. November, statt.