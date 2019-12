Sport in der Natur

Die Ski-und Bergsportler des Kirchheimer Sportclubs präsentieren ein vielfältiges Programm. Ob Skifahrer, Tourengeher, Langläufer oder Kletterer, für alle wird etwas geboten. Wer sich mit Radeln oder Nordic Walking fit halten möchte findet ebenso Angebote wie Wanderer, die unter 51 Berg- und Wanderrouten wählen können. Das neue Programmheft liegt in der Geschäftsstelle des Kirchheimer Sportclubs in der Florianstraße 24 aus, im Rathaus und in vielen Läden. Im Internet ist es unter www.kirchheimer-sc.de/Ski-und Bergsport zu finden.