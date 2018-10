30. Oktober 2018, 21:56 Uhr Kirchheim Spielzeugmarkt

Spielzeug aller Art, Dreiräder, Tretautos, Rollerskates und vieles mehr gibt es bei der Heimstettener Spiezeugbörse. Sie findet am Samstag, 10. November, im Pfarrsaal St. Peter in Heimstetten statt. Der Eingang liegt beim Turm, nur fünf Minuten von der S-Bahn entfernt. Die Ware wird bereits am Freitag, 9. November, von 17 bis 19 Uhr angenommen, der Verkauf findet dann am Samstag von 10 bis 12 Uhr statt. Die Listen können ab sofort im Junior-Secondhand für einen Euro pro Liste im Pfarrbüro abgeholt werden. 20 Prozent des Erlöses kommen gemeinnützigen Einrichtungen und der Pfarrei zugute.