Da die beliebte Spielzeugbörse nicht wie gewohnt stattfinden kann, lädt der Junior-Secondhand von St. Peter Heimstetten ins Untergeschoss des Pfarrbüros an der Maria-Glasl-Straße 16 ein. Dort gibt es ein großes Sortiment an Spielen, Büchern und Kuscheltieren, auch die Kleiderständer sind gut gefüllt, wie es in einer Mitteilung heißt. Neu im Angebot ist auch Umstandsmode. Öffnungszeiten sind wie gehabt jeweils montags von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie donnerstags von 15.30 und 17.30 Uhr. Coronabedingt gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln.