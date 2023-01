Mehr als 14 000 Euro sind bei der Aktion "Lacher statt Kracher" des Kirchheimer Bürgermeisters Maximilian Böltl und seines Mannes Thomas Gierling zusammengekommen. Seit mehreren Jahren rufen der CSU-Politiker und der Moderator an Silvester dazu auf, auf das Feuerwerk zu verzichten und stattdessen für einen guten Zweck zu spenden. In diesem Jahr geht der Erlös an den Münchner Verein "Lichtblick Seniorenhilfe", der sich gegen Altersarmut einsetzt.

Unbürokratisch hilft die Initiative Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr alleine stemmen können - und deren Zahl hat in der Region München durch die Corona-Pandemie sowie die Energiekrise und anhaltende Inflation stark zugenommen. "Wenn Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, am Ende nicht genug im Geldbeutel haben, um in Würde alt zu werden, dann darf die Gesellschaft, vor allem unsere Generation nicht wegschauen", so Böltl, 39, und Gierling, 35.