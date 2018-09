5. September 2018, 21:57 Uhr Kirchheim Spenden für die Tafel

Die Nachbarschaftshilfe Feldkirchen veranstaltet zusammen mit der Tafel Kirchheim-Heimstetten, dem Asylhelferkreis Feldkirchen und dem Feldkirchener Rewe Markt, eine Spendenaktion an die Tafel. Am Samstag, 8. September, können Rewe-Besucher von 10 bis 15 Uhr "eins-mehr" kaufen und als Spende an die Helfer vor dem Rewe Markt abgeben. Diese informieren gerne über benötigte Lebensmittel oder Hygieneartikel. Die gespendeten Lebensmittel sollen bedürftigen Familien und Kindern in der Umgebung zugutekommen. Wer am Aktionstag mithelfen möchte, kann sich an die Nachbarschaftshilfe Feldkirchen wenden (Telefon: 0160 / 94 65 97 83). Mehr Informationen unter www.nbh-feldkirchen.com.