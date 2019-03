13. März 2019, 22:10 Uhr Kirchheim SPD-Fraktionschef geht

Thomas Etterer (SPD) verlässt aus persönlichen Gründen den Kirchheimer Gemeinderat. Das gab Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) in der jüngsten Sitzung bekannt. "Mein Lebensmittelpunkt verlagert sich in eine Nachbargemeinde. Das lässt ein Engagement im Gemeinderat nicht mehr zu", sagte Etterer. Böltl bedauerte die Entscheidung: "Thomas Etterer hat intensiv dazu beigetragen, dass wir so weit gekommen sind." Er habe sich kritisch, aber auch konstruktiv an den Sitzungen beteiligt. "So stellt man sich eine Zusammenarbeit vor." Fünf Jahre lang war Etterer Mitglied des Gremiums. Kirchheim wird er nach eigener Aussage weiterhin verbunden bleiben. Wer für Etterer in den Gemeinderat nachrückt, wird in der kommenden Sitzung bekanntgegeben.