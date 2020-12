Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Mit dem Großprojekt "Kirchheim 2030" steht die Gemeinde vor enormen Herausforderungen: Der Bau des neuen Rathauses mit Bürgersaal steht an, für die Landesgartenschau 2024 wird ein großer Park errichtet, der die beiden Gemeindeteile Kirchheim und Heimstetten verbinden soll. Auch finanziell ist es laut Kämmerin Christine Brunner-Ernst eine "Mammutaufgabe", die die Gemeinde in den nächsten Jahren bewältigen muss.

Im Hauptausschuss des Gemeinderats stellte Brunner-Ernst jüngst den vorläufigen Vermögenshaushalt für das kommende Jahr sowie den Finanzplan 2021 bis 2024 vor. Den erwarteten rund 22,5 Millionen Euro Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von knapp 33,2 Millionen Euro gegenüber - im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben damit um circa 75 Prozent.

Als "Investitionshoch" bezeichnet Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) diese Entwicklung, die ihm zufolge jedoch einen guten Grund hat: Mit Kirchheim 2030 steigere man die Lebensqualität. Es lohne sich also, daran festzuhalten und die entsprechenden Maßnahmen priorisiert umzusetzen. Das bedeute jedoch auch, das andere Projekte in den kommenden Jahren aufgeschoben werden müssen. Dennoch gibt Böltl sich zuversichtlich: "Wir bekommen das hin."

Verschiedene Hochbaumaßnahmen sollen insgesamt knapp 15,6 Millionen Euro kosten: Insbesondere der Beginn des Rathaus-Neubaus und der Bau eines Kinderhauses - Vorhaben, bei denen auch in den nächsten Jahren weitere Ausgaben folgen - sowie die Baumaßnahmen an der Rosenstraße erfordern viel Geld. Gespart werden soll hingegen etwa bei der Sanierung des Kindergartens am Schlehenring sowie bei verschiedenen Umbaumaßnahmen der Sportanlage an der Florianstraße - diese Projekte sollen in den kommenden Jahren nicht umgesetzt werden.

Die Investitionen in den Tief- und Straßenbau sind mit insgesamt knapp zwölf Millionen Euro veranschlagt. Hier hat die Rathausverwaltung ebenfalls einige Sparmaßnahmen vorgeschlagen: Unter anderem soll die Sanierung der Hauptstraße zwischen der Rosen- und Ludwigstraße ebenso vertagt werden wie der Ausbau oder die Befestigung einiger Straßen.

Auf Anregung der CSU-Fraktion wurden weitere Einsparungen in den Entwurf eingearbeitet: So wird etwa die Sanierung des Parkplatzes am Merowinger Hof verschoben, der Wasserzulauf am Brunnen in Hausen wird ebenfalls vorerst nicht erneuert. Bei Straßenbaumaßnahmen sollen 15000 Euro, beim Geh- und Radwegenetz 10000 Euro gekürzt werden.

Außerdem soll geprüft werden, ob auch das Darlehen an die Landesgartenschau, das mit rund 2,6 Millionen veranschlagt ist, um zehn Prozent gekürzt werden kann. Anlagen zur dynamischen Fahrgastinformation an Haltestellen werden auf Vorschlag von Marcel Proffert (Vereinigte Freie Wählergemeinschaft) zunächst nicht angeschafft.

Wegen der Corona-Pandemie könnten die Rücklagen Ende 2020 nur noch circa zehn Millionen Euro betragen - im Haushaltsplan für das laufende Jahr waren noch knapp 15,8 Millionen angesetzt. Laut Finanzplan werden die Rücklagen in den kommenden Jahren weiter sinken, im Jahr 2024 dürften sie den Schätzungen der Kämmerei zufolge bei gut sechs Millionen liegen.

Insgesamt wird der Haushalt in den kommenden Jahren voraussichtlich nur durch hohe Kreditaufnahmen ausgeglichen werden können. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 rechnet die Kämmerei hier mit einer Gesamtsumme von rund 46,7 Millionen. Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt seien nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich - durch die geringeren Steuereinnahmen, die wegen der Pandemie auch für die kommenden Jahre zu erwarten sind, sei ein Überschuss im Verwaltungshaushalt kaum noch zu erreichen.

Zurückhaltend, aber doch positiv bewertet die Kämmerei die Aktivitäten zu den neuen Gewerbeflächen in den beiden Campus-Arealen in Kirchheim und Heimstetten sowie den Einwohnerzuwachs, der mit Kirchheim 2030 zu erwarten ist. Beides könne sich günstig auf die Finanzen auswirken.