Zwei Polizeibeamten sind bei eine Einsatz in einer sozialen Einrichtung in Heimstetten am Samstagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Mitarbeiter die Polizei gerufen, da ein Kollege auf sie psychisch auffällig wirkte. Diese traf auf einen 24-Jährigen. Als der um sich schlug, wurde er fixiert. Das löste bei den Umstehenden Protest aus. Erst nachdem vier weitere Streifen eingetroffen waren, beruhigte sich die Situation. Der 24-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.