31. Mai 2019, 21:55 Uhr Kirchheim Soziale Ader

Lieselotte Gnasmüller sitzt neu für die SPD im Gemeinderat

Von Christina Hertel, Kirchheim

Seit kurzem sieht man im Kirchheimer Gemeinderat ein neues Gesicht: Lieselotte Gnasmüller, 61, gelernte Krankenschwester und gebürtige Österreicherin. Sie übernahm den Platz von Thomas Etterer, ehemaliger Fraktionssprecher der SPD. Dieser zog von Kirchheim in einen Nachbarort und gab deshalb nach fünf Jahren sein Ehrenamt auf.

Gnasmüller arbeitet als Pflegepädagogin. Bei der Caritas ist sie zuständig für den Bereich Fort- und Weiterbildung für Krankenpfleger. Ihre Expertise im sozialen Bereich will die 61-Jährige für Kirchheim nutzen. Eines ihre Ziele ist, dass Ältere so lange wie möglich zu Hause leben können. Dabei könnte ein ehrenamtlicher oder gemeindlicher Besuchsdienst helfen, glaubt sie. Weil gerade ältere Menschen immer seltener das Haus verließen, sei es notwendig, dass Beauftragte zu den Senioren kommen, um sie über ihre Rechte und Ansprüche zu informieren. Wichtig sei zudem, dass es genügend barrierefreie Wohnungen gibt, dass gebrechliche Menschen aus ihren großen Häuser aus- und dort Familien einziehen können. Aus diesem Grund liege ihr die neue Ortsmitte so am Herzen, sagt Gnasmüller. Sie lebt seit 1982 in der Gemeinde und es habe sie nicht glücklich gemacht, dass die Felder zwischen Kirchheim und Heimstetten so lange unbebaut geblieben sind. Sie erhofft sich, dass die beiden Gemeindeteile durch die Ortsentwicklung weiterzusammenwachsen und vor allem, dass genug bezahlbarer Wohnraum entsteht - damit "ein ausgewogenes soziales Gefüge" erhalten bleibt.

Gnasmüller trat in den Neunzigerjahren in die SPD ein - vor allem, um ihren beiden Söhnen ein Verständnis von Politik zu vermitteln. Die Söhne sind inzwischen erwachsen und Gnasmüller plant, sich wieder mehr im Ortsverein zu engagieren. So könnte sie sich vorstellen, den SPD-Gemeinderat Ewald Matejka, der im Aufsichtsrat des Kirchheimer Seniorenzentrums Collegium 2000 sitzt, zu beraten. Gnasmüller war Mitglied in einem Verein, der das Unternehmen damals beim Bau der Einrichtung beriet. Außerdem ist sie Mitglied des Hospizvereins. Dort kümmert sie sich vor allem um Kinder, deren Eltern verstorben sind. Mit Kindern zu arbeiten, sagt die Gemeinderätin, sei für sie schon immer faszinierend gewesen.