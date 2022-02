"Es lächelt der See, er ladet zum Bade" - dieses Zitat von Friedrich Schiller in die Tat umzusetzen, ist angesichts der Jahreszeit vielleicht doch noch etwas früh. Zumindest im klassischen Sinne. Statt mit Badehose ins kalte Wasser zu springen, haben am Wochenende dafür zahlreiche Spaziergänger am Fidschi, wie der Heimstettener See von Einheimischen oft genannt wird, ein Sonnenbad genommen und die schönen Lichtstimmungen am Ufer genossen. Die Enten und andere Wasservögel brauchen dagegen ohnehin keine extra Einladung, um den See zum Lächeln zu bringen.