Der Forderung von Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU), die Nutzung von Photovoltaik an den Autobahnen im Landkreis zu forcieren, findet Gehör in Berlin. Wie der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn mitteilt, hat Parteikollege und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Anregung aufgegriffen. Um auch im Landkreis München ein erfolgreiches Projekt zu realisieren, habe Scheuer die Autobahn GmbH des Bundes um Prüfung gebeten. "Ein weiterer wichtiger Schritt, eine nachhaltige Energiegewinnung stärker in den Blick zu nehmen und zu fördern", findet Hahn. In einer Mitteilung betont er: "Unsere Region ist Sonnenland! Das wollen wir gemeinsam für den Klimaschutz nutzen. "

Der Grünen-Fraktionschef im Kreistag, Christoph Nadler, begeistert sich ebenfalls für Photovoltaik an Autobahnen. Ein besonders innovatives Modell aus Südkorea hat es ihm offenbar angetan. Zumindest hat er den Beitrag der World Climate Change Organisations auf Facebook geteilt, der zeigt, wie Verkehrswende und Energieerzeugung gleichermaßen funktionieren können. So wurde auf dem Mittelstreifen einer Autobahn ein Radweg errichtet, der mit Solarmodulen überbaut wurde. Radfahrer seien vor der Sonne geschützt, vom Verkehr isoliert und das Land könne saubere Energie erzeugen, heißt es in dem Beitrag.