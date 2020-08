Auch in einem Jahr ohne Oktoberfest möchte die Gemeinde Kirchheim ihren Bewohnern Gelegenheit bieten, Dirndl und Lederhosen auszuführen. Das Kulturreferat und die Kirchheimer Musikkapelle veranstalten dafür am Samstag, 29. August, ein Konzert. Bei der "Sommernacht in Tracht" auf dem Vorplatz von Sankt Peter an der Maria-Glasl-Straße 16 sollen die Zuhörer an Biertischen ihre eigene Brotzeit essen und gleichzeitig den Musikern lauschen. Auch Getränke sollen die Besucher selbst mitbringen. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass um 17 Uhr. Eine Anmeldung im Kulturreferat per E-Mail an katharina.ruf@kirchheim-heimstetten.de oder unter der Telefonnummer 089/909 09 93 00 ist notwendig. Die Besucher können nur komplette Tische für maximal zehn Personen reservieren. Dafür verlangt die Gemeinde 15 Euro. Bei schlechtem Wetter verlegt die Gemeinde das Konzert auf Sonntag, 30. August. Beginn ist auch in diesem Fall um 18 Uhr.