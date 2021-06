Beim Kirchheimer SC hat es einen wahren Run auf die Inlinekurse in den vergangenen Ferien gegeben. Zahlreiche Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren nutzten die Gelegenheit und versuchten sich in der Disziplin, wie es in einer Pressemitteilung des Sportvereins heißt. Nachdem Checken der sicheren Ausrüstung lernten die Anfänger die Basics, wie das Beschleunigen, Bremsen, Umsetzten und das Fahren von Kurven. Fortgeschrittene wagten sich gleich auf Wippe und Schanze und absolvierten Slalomkurse. Wegen der großen Resonanz ist eine Wiederholung geplant. Wer bis dahin schon einen Kippstangen-Slalom fahren möchte, hat die Möglichkeit, mit dem Skirennteam der Ski-und Bergsportabteilung des KSC freitags von 18 Uhr an zu trainieren. Außerdem findet jeden Montag von 18 bis 19.30 das Konditionstraining am Sportgelände am Merowinger Hof statt. Anmeldung per E-Mail an hans.binder@t-online.de.