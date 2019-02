24. Februar 2019, 21:54 Uhr Kirchheim Skikurse in den Ferien

- Von Donnerstag, 28. Februar, an, können sich Schneebegeisterte für die Skiausflüge des Kirchheimer Skiclubs (KSC) anmelden, online unter www.skikurse.i24.cc. In den Faschingsferien von Mittwoch bis Freitag, 6. bis 8. März, bricht der KSC mit Reisebussen zu Skiausflügen in die nahegelegenen bayerischen und österreichischen Berge auf. Angeboten werden Ski- und Snowboardkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, an denen sowohl Kinder als auch Erwachsene teilnehmen können. Am letzten Kurstag findet ein Abschlussrennen statt. Abfahrt ist jeweils vom Merowinger Hof, Florianstrasse 26, um 7.15 Uhr, Rückkehr um circa 17 Uhr. Die Ausflüge sind nur offen für Mitglieder des KSC.