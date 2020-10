Ein mit einem Bagger beladner Schwertransporter ist am Dienstagmittag auf der A 99 bei Kirchheim auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 27 Jahre alte Lenker des Lkw aus Rumänien hatte laut Polizei gegen 11.30 Uhr zu spät bemerkt, dass das vordere Fahrzeug abbremste. Dessen 57 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt. Der Schwertransporter rutschte in den Graben. Die Bergungsarbeiten dauerten Stunden und behinderten den Verkehr in Fahrtrichtung Salzburg stark.