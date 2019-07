24. Juli 2019, 21:26 Uhr Kirchheim Schwarze in Weiß

Ein Fest ganz in Weiß veranstaltet die Kirchheimer CSU am Freitag, 26. Juli. Tische und Bänke stellt der Ortsverband an der Ecke Am Gangsteig und Maria-Glasl-Straße auf. Den Rest sollen die Gäste selbst mitbringen: ein weißes Tischtuch, weißes Geschirr, weiße Servietten, weiße Kerzen, weiße Sitzkissen, weiße Dekoration. Anziehen sollen sich die Gäste passend zum Motto auch ganz in Weiß. Der Picknickkorb muss allerdings nicht nur mit Milchreis, Spargelsuppe oder Meerrettich gefüllt sein - beim Essen sind alle Farben erlaubt, solange es schmeckt. Beginn des Festes ist um 18 Uhr.