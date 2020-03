Die Klinik-Clowns bekommen eine großzügige Spende aus der Grundschule Kirchheim an der Martin-Luther-Straße. Der gesamte Erlös des Schullaufs geht an den gemeinnützigen Verein. Durch die Vergütung der gelaufenen Runden konnten 4126,15 Euro gesammelt werden. Klinik-Clown "Lupino" nahm die Spenden der Schüler entgegen und sprach dabei im Namen des Vereins seinen Dank aus. Es sei großartig, dass die Kinder sich so für kranke Altersgenossen einsetzten. Die Kirchheimer Schule unterstützt die Klinik-Clowns seit elf Jahren.