Zwei Altenpfleger sind sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in einem Kirchheimer Pflegeheim derart in die Haare geraten, dass die Polizei anrücken musste. Nach Angaben des Münchner Präsidiums kam es gegen 1.15 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden 31 und 33 Jahre alten Kollegen, die beide im Landkreis München wohnen. Im Verlauf des Streits schlug der Jüngere dann dem Älteren mit der Hand ins Gesicht. Als die Polizei kam, um die Anzeige gegen den 31-Jährigen aufzunehmen, stellte sie fest, dass dieser stark nach Alkohol roch. Da mehrere Zeugen beobachtet hatten, dass der Mann mit dem Auto zur Arbeit gekommen war, und ein Schnelltest positiv ausfiel, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Den 31-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen.