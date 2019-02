20. Februar 2019, 21:35 Uhr Kirchheim Schäffler auf Abschiedstour

Die Kirchheimer Schäffler gehen in den Endspurt ihrer diesjährigen Saison. Seit 6. Januar sind die Tänzer mit der Musikkapelle Kirchheim nun unterwegs - am Faschingsdienstag, 5. März, treten sie von 16.30 Uhr an vor dem Kirchheimer Rathaus ein letztes Mal auf. Zuvor aber gibt es noch ein paar Gelegenheiten, die Schäffler live zu erleben. Etwa am Samstag, 23. Februar, auf dem Firmengelände von Kasperl-Urgestein Klaus Bitsch im Gewerbegebiet Kirchheim von 18 Uhr - mit dabei sind dann auch die Arbinger und Ismaninger Schäffler. Am Sonntag geht es für die Kirchheimer dann ins Chiemgau zu Auftritten in Prien (11 Uhr), auf Schloss Herrenchiemsee (12.45 Uhr), in Sachrang (16 Uhr) und Törwang (17 Uhr). Noch findet der Stress kein Ende.