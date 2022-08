In der neuen Bahnsteigunterführung in Heimstetten steht das Wasser.

Die Unterführung am Bahnhof Heimstetten ist seit Tagen überschwemmt. Von Pfusch am Bau will die Deutsche Bahn nicht reden - und verspricht Abhilfe im September, wenn der Strom für die Hebeanlage läuft.

Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Während nach Wochen der Trockenheit mancher angesichts der starken Regenfälle am vergangenen Wochenende aufgeatmet haben mag, verursachte der Wolkenbruch doch auch einige Probleme: Nicht nur das Open-Air-Konzert von Helene Fischer in der Messestadt wurde in eine Seenlandschaft verwandelt, auch am Bahnhof im Kirchheimer Ortsteil Heimstetten hatten die Fahrgäste Schwierigkeiten, trockenen Fußes durch die überschwemmte Unterführung zu den Gleisen zu gelangen. Nach einigen Tagen war das Wasser nicht abgelaufen, wie ein Heimstettener Bürger der SZ berichtete. Hat die Bahn hier etwa bei den kürzlich vollendeten Sanierungsarbeiten gepfuscht?

Detailansicht öffnen Das Problem ist bekannt und wird nicht als dramatisch angesehen. (Foto: Florian Peljak)

Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt, ist dem Konzern das Problem bereits bekannt. Der Fehler liege jedoch nicht in den Planungen, sondern sei darin begründet, dass die Arbeiten an der Stromversorgung noch nicht vollendet seien. "Sobald diese abgeschlossen sind, können wir dann auch die Hebeanlage in Betrieb nehmen, sodass sich dann bei künftigen Starkregenfällen kein Wasser mehr ansammeln wird", so der Bahnsprecher. Die Hebeanlage sorgt dafür, dass überschüssiges Wasser automatisch abgepumpt wird. Voraussichtlich im September soll sie dem Bahnsprecher zufolge betriebsfähig sein. Bis dahin will die Bahn "die Lage im Auge behalten, um bei Bedarf das Wasser manuell abzupumpen".

Erst kürzlich war die erneuerte Unterführung eröffnet worden, die als Teil der Sanierungsmaßnahmen am Bahnhof umgesetzt wurde. Im Zentrum der Arbeiten, die im Frühjahr 2021 begannen, stand der barrierefreie Neubau der Außenbahnsteige. Zudem sollen unter anderem Aufzüge und eine Bahnsteigüberdachung errichtet werden, diese Maßnahmen stehen jedoch noch aus.