Die Gemeinde Kirchheim bittet zum Jahresende darum, die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Haarer Klinikum zu unterstützen. Wie bereits in den vergangenen Jahren sammelt die Aktion "Lacher statt Kracher" für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 2020 kamen mehr als 10 000 Euro zusammen, die für den Kulturraum München gespendet wurden, um einkommensschwachen Bürgern aus der Region ein kulturelles Erlebnis zu ermöglichen und Künstler während des Lockdowns zu unterstützen. Dieses Jahr geht der Reinerlös an die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Heckscher-Klinikums in Haar, die mit dem Geld ein Spieltherapiezimmer für Kinder und Jugendliche mit Autismus und Störungen der sprachlichen und geistigen Entwicklung ausstattet. Diese Maßnahme wird durch die Leistungen der Krankenkassen derzeit nicht finanziert. Schirmherren der Aktion sind Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) und der Medienmanager Thomas Gierling. Weitere Informationen gibt es bei der Gemeinde Kirchheim.