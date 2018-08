8. August 2018, 21:50 Uhr Kirchheim Polizei ermittelt Sprayer

Etwa hundert Graffitizeichen wurden im Juni in Kirchheim mittels Schablone an mehrere Gebäude, unter anderem an die dortige Grund- und Mittelschule und Geschäfte, gesprüht. Das Zeichen "hn14" fand sich an Hauswänden ebenso wie an Verteilerkästen und Garagen. Während intensiver Ermittlungen stieß die Polizei auf zwei tatverdächtige junge Männer, einen 19-jährigen Angestellten aus Kirchheim und einen 23-jährigen Kaufmann aus München. Beide sind bereits wegen einfacher Delikte aufgefallen. Bei gerichtlich angeordneten Durchsuchungen ihrer Wohnungen konnte weiteres Beweismaterial zu dieser Graffiti-Serie sichergestellt werden. In einer ersten Vernehmung zeigte sich einer der beiden Männer laut Polizeibericht "teilgeständig". Der Schaden, den die Sprayer angerichtet haben, bewegt sich nach Einschätzung der Polizei im unteren vierstelligen Bereich.